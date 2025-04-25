UEFA GENÇLİK LİGİ CANLI: Trabzonspor’un yarı finalde rakibi Salzburg! İlk yarı oynanıyor...

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya'nın Salzburg takımıyla İsviçre'nin Nyon kentinde finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor.
Colovray Stadyumu'nda oynanan mücadelenin kazananı, AZ Alkmaar - Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Jasper Vergoote yönetiyor. Saat 15.00'te başlayan kritik mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İŞTE 11'LER
Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.
Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.
Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı göstermişti.