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Giriş Tarihi: 26.4.2025 15:24 Son Güncelleme: 26.4.2025 15:26

Ali Koç'tan flaş açıklama: "Görevimizin başındayız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çağrılarına yanıt olarak, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Ali Koç’tan flaş açıklama: Görevimizin başındayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç, seçim çağrılarına yanıt olarak, "Fenerbahçe sosyal medya ile tribünden tezahüratlarla başkan değiştiren bir kulüp olmayacaktır. Fenerbahçe her olumsuz durumda kongreye sürüklenecek bir kurum değildir. Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz, 'Allah'a çok şükür bizde yaşanmıyor' dediğiniz şeyler bizim kulübümüzde de yaşanmaya başlayacaktır. Biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe yönetimini unutun. Daha yapacak işlerimiz var." dedi.

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Ali Koç'tan flaş açıklama: "Görevimizin başındayız"
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