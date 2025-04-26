Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine girdi!

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya La Liga'da haftanın en iyileri arasında gösterildi. Milli futbolcu, ligin 34. haftasında oynanan Getafe karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren tek golü atmıştı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya La Liga'da haftanın ilk 11'ine girdi. Milli yıldızımız, Real Madrid'in Getafe ile oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve takımının 1-0 kazandığı maçta tek golü atmıştı.

Yıldız isim ayrıca Getafe karşılaşmasında galibiyeti getiren golüyle maçın oyuncusu seçilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon adeta parlayan Arda Güler, 36 maçta görev alarak 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken milli yıldız, her geçen gün daha da gelişiyor.

Transfermarkt verilerine göre Arda'nın güncel bonservis değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa devlerinin radarına girmeyi başaran Arda Güler hem Real Madrid'de hem de A Milli Takım'da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

İŞTE LA LIGA'DA HAFTANIN İLK 11'İ: