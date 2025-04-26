Bülent Uygun ve ailesinin acı günü

Teknik direktör ve eski milli futbolcu Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun vefat etti. Şeker hastalığı nedeniyle Ağustos ayında komaya giren, ardından taburcu olan 28 yaşındaki Almila Uygun'a önceki gün ulaşamayan ailesi evine giderken cenazesi ile karşılaşıldı. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilen merhumenin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.