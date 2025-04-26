Helal olsun gençler!

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor U19 takımı, yarı finalde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.2016-17 şampiyonu olan rakibi ile İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelen bordo- mavililer, büyük taraftar desteğiyle sahaya çıktı.Sabırlı oynayan Karadeniz ekibi, 73'te Salih Malkoçoğlu'nun şık asistinde Yiğit Kemal Turan ile 1-0 öne geçti. 85'te Mellberg eşitliği sağlasa da Trabzonspor, 89'da Boran Başkan'ın golüyle galibiyete uzandı.Final maçı Pazartesi günü saat 19.00'da yine Colovray'da.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oyuncularını canı gönülden tebrik etti. A Spor'a konuşan Doğan, "Çocuklar gerçekten muhteşem bir şeye imza attılar. Devamının geleceğinden eminim. Buradaki en önemli başarı, antrenörümüz Eyüp hoca ve oyuncularındır.Bir elin parmaklarından bir tanesiyiz. İnanılmaz yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocaların ve oyuncuların... Biz buraya gelmeden bir yazı yazdık. Buranın seyircimizi karşılamayacağını belirttik ama UEFA'dan olumlu bir geri dönüş olmadı. Yeni bir yazı gönderdik.Belki UEFA için de ilk olacaktır" dedi.Geçtiğimiz sezonun U19 Elit A Ligi şampiyonu olarak yerel şampiyonlar yolundan UEFA Gençlik Ligi'ne katılan Trabzonspor, 2. turda Karadağ ekibi Podgorica'yı 3-1 ve 5-2'lik skorlarla eledi. 3. turda Bosna Hersek'ten Sarajevo'yu toplam 8-3'lük skorla saf dışı bıraktı.Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, oyuncularını tebrik ederken desteğe gelen taraftarına da teşekkür etti. "Biz finali oynayacağımıza inanıyorduk" diyen bordo-mavili hoca, "Bu inanç bizi buraya taşıdı.Bizleri arayıp kutlayan Cumhurbaşkanımıza, desteğini esirgemeyen başkanımız Ertuğrul Doğan'a da teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.Trabzon'da maç saatinde adeta hayat durdu. Şehrin meydanlarına kurulan büyük ekranlarda U19 Takımı'nı izleyen bordo-mavili taraftarlar, galibiyetin ardından sevinçlerini horon oynayarak kutladı.Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya da müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Şahinkaya şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece bizim değil Türk futbolunun başarısıdır. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geldikten sonra ben eğitim departmanı kurdum. UEFA eğitmeni olan hocalarımıza görev verdim ve bunların bize çok faydaları oldu. Bu çocuklar, Trabzonspor'un son 10 senesine damga vuracaktır. Yeter ki bu çocuklarımıza inanalım. Bunlar Trabzon futbolunun güvencesidir."Trabzonspor'u galibiyete taşıyangolü atan BoranBaşkan,dedi.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Mücadeleyi tribünden izleyen Hacıosmanoğlu,diye konuştu.