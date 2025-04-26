Helal olsun gençler!

UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor U19 takımı, yarı finalde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
2016-17 şampiyonu olan rakibi ile İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelen bordo- mavililer, büyük taraftar desteğiyle sahaya çıktı. Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı kaçırdı.
Sabırlı oynayan Karadeniz ekibi, 73'te Salih Malkoçoğlu'nun şık asistinde Yiğit Kemal Turan ile 1-0 öne geçti. 85'te Mellberg eşitliği sağlasa da Trabzonspor, 89'da Boran Başkan'ın golüyle galibiyete uzandı. Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi. Barcelona da AZ Alkmaar'ı 1-0'lık skorla devirdi ve Fırtına'nın rakibi oldu.
Final maçı Pazartesi günü saat 19.00'da yine Colovray'da.
'BÜYÜK STAT İSTEDİK'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, oyuncularını canı gönülden tebrik etti. A Spor'a konuşan Doğan, "Çocuklar gerçekten muhteşem bir şeye imza attılar. Devamının geleceğinden eminim. Buradaki en önemli başarı, antrenörümüz Eyüp hoca ve oyuncularındır. Oynadığımız tüm rakipler bu işe ciddi derecede yatırımlar yapıyor. Avrupa'nın en güzel akademisi Trabzon'dadır.
Bir elin parmaklarından bir tanesiyiz. İnanılmaz yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocaların ve oyuncuların... Biz buraya gelmeden bir yazı yazdık. Buranın seyircimizi karşılamayacağını belirttik ama UEFA'dan olumlu bir geri dönüş olmadı. Yeni bir yazı gönderdik. Kapasitesi en az 25-30 bin civarında olan bir stadyuma alınmasını istedik.
Belki UEFA için de ilk olacaktır" dedi. Bilindiği üzere mücadelenin oynandığı Colovray Stadı, 7 bin 200 kişilik...
FİNALE NASIL GELDİ?
Geçtiğimiz sezonun U19 Elit A Ligi şampiyonu olarak yerel şampiyonlar yolundan UEFA Gençlik Ligi'ne katılan Trabzonspor, 2. turda Karadağ ekibi Podgorica'yı 3-1 ve 5-2'lik skorlarla eledi. 3. turda Bosna Hersek'ten Sarajevo'yu toplam 8-3'lük skorla saf dışı bıraktı. Son 32'de Juventus'u 1-0, son 16'da da Atalanta'yı penaltı vuruşlarıyla, çeyrek finalde de İnter'i 1-0 yendi. Yarı finalde ise Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1'lik skorla devirdi.
CUMHURBAŞKANIMIZ'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, oyuncularını tebrik ederken desteğe gelen taraftarına da teşekkür etti. "Biz finali oynayacağımıza inanıyorduk" diyen bordo-mavili hoca, "Bu inanç bizi buraya taşıdı. İnşallah finali de iyi oynar ve en üst düzey bir mutluluk daha yaşatırız. Bizi tanımlayacak üç kelime varsa; tutku, sadakat ve inattır.
Bizleri arayıp kutlayan Cumhurbaşkanımıza, desteğini esirgemeyen başkanımız Ertuğrul Doğan'a da teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
TRABZON'DA YER YERİNDEN OYNADI
Trabzon'da maç saatinde adeta hayat durdu. Şehrin meydanlarına kurulan büyük ekranlarda U19 Takımı'nı izleyen bordo-mavili taraftarlar, galibiyetin ardından sevinçlerini horon oynayarak kutladı.
'ÖNÜMÜZDEKİ 10 SENEYE DAMGA VURACAKLAR'
Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya da müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Şahinkaya şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece bizim değil Türk futbolunun başarısıdır. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geldikten sonra ben eğitim departmanı kurdum. UEFA eğitmeni olan hocalarımıza görev verdim ve bunların bize çok faydaları oldu. Bu çocuklar, Trabzonspor'un son 10 senesine damga vuracaktır. Yeter ki bu çocuklarımıza inanalım. Bunlar Trabzon futbolunun güvencesidir."
O KUPA TRABZON'A GELECEK
Trabzonspor'u galibiyete taşıyan
golü atan Boran
Başkan, "Burada bize büyük destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti şehrimize ve ülkemize armağan ediyoruz. Bize güvenmeyi bırakmadılar. O kupa inşallah Trabzon'a gelecek"
dedi.
MİLLİ MAÇ GİBİ GÖRÜYORUZ...
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Mücadeleyi tribünden izleyen Hacıosmanoğlu, "Bunu da milli maç gibi düşünüyoruz. Trabzonspor bu başarılara alışkın aslında. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Bu başarıda payı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah pazartesi günü finali de kazanırız. Darısı Milli Takım'ın başına"
diye konuştu.