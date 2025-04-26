Hep ayakta kalacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kulüp dergisine verdiği röportajda futbolculuk kariyerinden hocalık vizyonuna dair samimi açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki çalıştırıcıdan satır başları şöyle:Futbolcu Fatih Tekke'yi iyi yönlendirerek dünyanın önemli oyuncuları arasına sokabilirdim.Oyuncularımdan istediğim şey cesaret. Düştün, hemen kalk. Gol kaçıracaksın, hatalı gol yiyeceksin, kalk. Yenileceksin, kalk. Bunu yaparsan kazanacaksın, yoksa kaybedeceksin. Düşeceğiz, ama inadına pes etmeyeceğiz.Eksiklerim oldu tabii ki ama bana Milli Takım'da çok haksızlık yaptılar.İnsanlara hayal satmaya gerek yok ama gerçeklikler üzerinden hayalimiz var.Hakemin yerlisi, yabancısı fark etmez. VAR olmadığını düşünün.Yenip yenilme meselesi değil, insani bir durum.Beni en çok mutlu eden, ilk kazandığım paralarla aileme yaşattığım duygulardı."Türkfutbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı? Yok... Beni tanıyanlar çok iyi bilir, ben herkese hakkımı helal etmişimdir. Hiç sorun değil.""Futbolcuyken daha mutluydum. O zaman sorumluluklarım vardı. Fakat yürekten söylüyorum, bu yorulmayı seviyorum. Futbolcu olmak teknik adamlıktan çok daha kolay."