Her türlü takdirin üzerinde

Trabzonspor'u bu büyük başarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Bordo-mavili kulübün genel saymanı Derviş Koz ile telefonda görüşen Erdoğan,Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum" dedi. Derviş Köz de futbolcuların, kendisini dinlediğini söylerken oyuncularifadeleriyle yanıt verdi.