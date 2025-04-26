Her türlü takdirin üzerinde

Trabzonspor'u bu büyük başarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Bordo-mavili kulübün genel saymanı Derviş Koz ile telefonda görüşen Erdoğan, "Derviş Bey öncelikle tebrik ediyorum. Maçı izledim. Özellikle de 2 golün ikisi de tek kelimeyle birbirinden güzeldi, muhteşemdi ve tabii Trabzonlu hemşehrilerim, onlar da orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar.
Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon değil, tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum" dedi. Derviş Köz de futbolcuların, kendisini dinlediğini söylerken oyuncular "Sağ olun Cumhurbaşkanım"
ifadeleriyle yanıt verdi.