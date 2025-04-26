Kral’ın dönüşü

İki maç aradan sonra kendisine ilk 11'de yer bulan Ciro İmmobile, üç gol atarak galibiyette başrolü oynadı. İtalyan yıldız son hat-trick'ini Nisan 2022'de Lazio'nun Genoa'yı 4-1 yendiği karşılaşmada yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 20'ye yükseltirken 3 asistle skora toplamda 23 kez katkıda bulundu. Taraftarlar ilk penaltıda ıslıkladığı İmmobile'yi maçın sonunda tribünlere çağırdı. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı futbolseverlere üçlü çektirdi. Taraftarların ıslıklarından Onur Bulut ve Tayyip Talha Sanuç da nasibini aldı.İmmobile, üç gol atmasının güven kazanması açısından kendisini adına iyi olduğunu söyledi. İtalyan forvet, "Zor günler geçirdim, hakkımda olmayan şeyler konuşuldu. Ancak bunlar geride kaldı, mutluyum" dedi.Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Keny Arroyo, Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor karşısında buldu. Toplamda 8 maçta siyahbeyazlı formayı giyen 19 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kara Kartal'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor mücadelesinde ilk golünü kaydetmişti.Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk penaltıyı Rafa Silva'nın kullanmasını istedi ancak o jest yaparak, topu İmmobile'ye bırakmayı tercih etti. Tribünler, maç boyunca Rafa lehine tezahürat yaptı. Üst üste iki maçta gol bulmayı başaran Portekizli yıldız, bir de asist yaptı. Rafa, toplamda ise 16 kez fileleri havalandırdı (10 Lig, 1 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, 3 Avrupa Ligi). Ayrıca takımına 11 asistlik katkı sağladı.Hatayspor'un Beşiktaş karşısında aldığı yenilgi, Süper Lig'deki konumunu da netleştirdi. Sondan ikinci sırada yer alan bordo-beyazlıların, 1. Lig'e düşmesi resmiyet kazandı. Daha önce de Adana Demir lige veda etmişti. Bu arada Beşiktaş taraftarı, her iki takımı tribüne çağırıp alkışladı.