Onu iyi tanıyorum!

Beşiktaş'ın hocası Solskjaer, maçın ardından şöyle konuştu: "Kazandığımız için mutluyum 'Ciro çok çalışıyor' demiştim. 3 gol attığı için mutluyum. İmmobile üst düzey profesyonel ve iyi bir futbolcu. Süreci iyi idare etti. Daha taze bir İmmobile gördük bu müsabakada.
Mustafa'nın gelişiminden dolayı mutluyum.
Savaştık ve takım olarak iyi bir karakter gösterdik. Amacımız üçüncü olmak, önümüzde 5 maç kaldı. Bu seriye F.Bahçe ile başlayacağız. Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz. Jose Mourinho ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım."