Onu iyi tanıyorum!

Beşiktaş'ın hocası Solskjaer, maçın ardından şöyle konuştu: "Kazandığımız için mutluyum 'Ciro çok çalışıyor' demiştim. 3 gol attığı için mutluyum.Mustafa'nın gelişiminden dolayı mutluyumSavaştık ve takım olarak iyi bir karakter gösterdik. Amacımız üçüncü olmak, önümüzde 5 maç kaldı. Bu seriye F.Bahçe ile başlayacağız. Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz. Jose Mourinho ile birbirimizi iyi tanıyoruz. Takımını en iyi şekilde maça hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım."