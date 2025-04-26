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Giriş Tarihi: 26.4.2025

Real Madrid’den tepki: Hakem bize düşman!

İspanya Kral Kupası finalinde bugün TSİ 23.00'te Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ancak eflatun-beyazlılar, hakem Ricardo De Burgos'tan memnun değil. Maç öncesi basın toplantısına katılmayan R.Madrid, son idmanını da iptal etti. Real Madrid'in maça çıkmayacağı iddia edilirken kulüpten şu açıklama geldi: "Finale çıkmamayı hiçbir zaman düşünmedik! Real Madrid, finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır."
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Real Madrid’den tepki: Hakem bize düşman!
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