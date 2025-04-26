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Giriş Tarihi: 26.4.2025 21:21 Son Güncelleme: 26.4.2025 21:21

Samsunspor’dan Avrupa için çok kritik zafer!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Bodrum Stadyumu’nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Samsunspor’dan Avrupa için çok kritik zafer!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. Dakikada Ntcham ve 38. Dakikada Dimata kaydetti. Bodrum FK'nın golü 4. Dakikada Ahmet Aslan'dan geldi.

GOL VE PENALTI İPTAL

Ev sahibi Bodrum FK'nın 90+1. dakikada George Puscas ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ayrıca Bodrum FK maçın 90+7. dakikasında penaltı kazandı. Ancak pozisyonu izleyen Yasin Kol, 90+10'da penaltıyı iptal etti.

Samsunspor bu sonucun ardından puanını 54 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Bodrum FK ise 34 puanla küme hattında kaldı.

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Samsunspor’dan Avrupa için çok kritik zafer!
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