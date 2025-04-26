Son dakika: Gaziantep FK – Fenerbahçe | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

GAZİANTEP FK XI: Burak, Halil, Lungoyi, Semih, Sorescu, Badou Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic

FENERBAHÇE XI: İrfan, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko.