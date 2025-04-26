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Giriş Tarihi: 26.4.2025 17:39 Son Güncelleme: 26.4.2025 18:14

Son dakika: Gaziantep FKFenerbahçe | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçtan galip gelerek şamiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

Son dakika: Gaziantep FK – Fenerbahçe | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

GAZİANTEP FK XI: Burak, Halil, Lungoyi, Semih, Sorescu, Badou Ndiaye, Boateng, Ogün, Viana, Maxim, Husic

FENERBAHÇE XI: İrfan, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, İsmail, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, Dzeko.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Maximin, Mert Müldür ve Amrabat kadroya alınmadı.

7 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında. Gaziantep'e götürülmeyen Sofyan Amrabat, Maximin ve Mert Hakan da sınırda yer alıyor.

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Son dakika: Gaziantep FK – Fenerbahçe | Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu
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