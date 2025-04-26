Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yeni kapasitesi açıklandı!

Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yenileme projesi açıklandı. Stadyumun yenileceğini açıklayan Asbaşkan Hamdi Akın, stadyumun seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu söyledi.

Yapılan sunumda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi. Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek.

Proje hakkında konuşan Akın şu ifadeleri kullandı:

"2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek"