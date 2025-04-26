Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık!

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ

Ertuğrul Doğan: Karşı takımlarda birçok ülkeden oyuncu var ama biz sadece Türk gençleriyle çok büyük bir işe imza attık. Trabzonspor U19 takımı bizim gözümüzde artık şampiyondur!

Eyüp Hoca'ya "Sizden tek bir şey istiyorum, benden her şeyi isteyebilirsiniz" demiştim. "Burada torpili, adam kayırmayı duyarsam beni karşınızda bulursunuz ama bunları yapmazsanız maddi manevi her konuda arkanızdayım" demiştim. Bu başarının en büyük payı onlara ait, biz yönetici olarak görevimizi yaptık.