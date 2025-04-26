Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık!
Giriş Tarihi: 26.4.2025 12:40 Son Güncelleme: 26.4.2025 12:40

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan U19 takımı hakkında konuşan Doğan, "Biz sadece Türk gençleriyle çok büyük bir işe imza attık. Trabzonspor U19 takımı bizim gözümüzde artık şampiyondur." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili ekibin U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselme başarısı göstermesinin ardından A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ

Ertuğrul Doğan: Karşı takımlarda birçok ülkeden oyuncu var ama biz sadece Türk gençleriyle çok büyük bir işe imza attık. Trabzonspor U19 takımı bizim gözümüzde artık şampiyondur!

Eyüp Hoca'ya "Sizden tek bir şey istiyorum, benden her şeyi isteyebilirsiniz" demiştim. "Burada torpili, adam kayırmayı duyarsam beni karşınızda bulursunuz ama bunları yapmazsanız maddi manevi her konuda arkanızdayım" demiştim. Bu başarının en büyük payı onlara ait, biz yönetici olarak görevimizi yaptık.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk gençleriyle büyük bir işe imza attık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz