Tüm Türkiye ATV’yi izledi! Ziraat Türkiye Kupası ekran başına kilitledi...

ÜÇ DEĞERDE DE BİRİNCİ

Tüm Kişiler'de %6,32 izlenme oranı ve %15,83 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %6,89 izlenme oranı ve %19,32 izlenme payı, +20 ABC1'de ise %6,57 izlenme oranına ve %16,32 izlenme payına ulaşan maç yayını, üç değerde de birinciliği kaptırmadı.