Tüm Türkiye ATV’yi izledi! Ziraat Türkiye Kupası ekran başına kilitledi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tamamlandı.
G.SARAY 6 YIL ARADAN SONRA FİNALDE
Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 5-1 deplasmanda mağlup ederek adını 6 yıl aradan sonra finale yazdırdı.
29 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ve Trabzonspor, 29 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak dev maçın şehir ve stadı da belli oldu.
FİNALİN ADRESİ GAZİANTEP
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda final Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadeleri kullanıldı. Mücadele ise saat 20.45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası maçları, ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu.
ATV ZİRVEDE YER ALDI
Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 yenerken mücadeleyi canlı veren ATV yine zirvede yer aldı. Sporseverleri ekran başına kilitleyen karşılaşma, tüm kategorilerdeki programlar arasında en çok izlenen oldu.
ÜÇ DEĞERDE DE BİRİNCİ
Tüm Kişiler'de %6,32 izlenme oranı ve %15,83 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %6,89 izlenme oranı ve %19,32 izlenme payı, +20 ABC1'de ise %6,57 izlenme oranına ve %16,32 izlenme payına ulaşan maç yayını, üç değerde de birinciliği kaptırmadı.