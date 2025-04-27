1. Lig’de kritik gün

Lider Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Trendyol 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları bugün oynanacak. İlk 2 takımın doğrudan üst lige çıktığı, sonraki 5 takımın play-off oynayacağı 1. Lig'de 10 maç da saat 16.00'da başlayacak. İkincilik için yarış veren ekipler birer puan farkla sıralanıyor. Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde 2 takım daha veda edecek. Ankaragücü ve Şanlıurfaspor düşme hattında bulunuyor. Manisa FK ise potanın üzerinde yer alıyor. İşte 1. Lig'de bugünün kritik programı: