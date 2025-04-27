İngiltere Premier Lig’de şampiyon Liverpool! Arne Slot tarihe geçti...

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk zaferi Liverpool'un oldu.
34. haftada evinde Tottenham Hotspur'u Diaz, Mac Allister, Gakpo, Salah ve Udogie (K.K) golleriyele 5-1 mağlup eden Merseyside ekibi, 5 yıl aradan sonra şampiyon olmayı başardı.
ŞAMPİYONLUK SAYISINDA MANCHESTER UNITED'I YAKALADI
İngiliz devi, bu şampiyonlukla beraber kupa sayısını 20'ye çıkardı ve ezeli rakibi Manchester United ile lig tarihinin en çok şampiyon olan takım konumuna geldi.
ARNE SLOT TARİHE GEÇTİ
Kırmızıların teknik direktörü Arne Slot, Premier Lig tarihinde ilk sezonunda şampiyon olan 5. teknik direktör oldu. Daha önce Jose Mourinho (Chelsea-2004/05), Carlo Ancelotti (Chelsea-2009/10), Manuel Pellegrini (Manchester City-2013/14) ve Antonio Conte (Chelsea-2016/17) bu başarıyı yakalayan isimler olmuştu.
SALAH'TAN KARİYER SEZONU
Liverpool'un şampiyonluk hikayesinde başrol isimlerden birisi de Mısırlı yıldız Mohamed Salah oldu. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan 32 yaşındaki yıldız,
- Liverpool tarihinde en çok gol atan 3. futbolcu.
- Premier Lig tarihinin en çok gol atan 5. futbolcusu.
- Premier Lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu.
- Premier Lig tarihinde üst üste 8 sezonda 20+ gol atan tek futbolcu.
-Liverpool tarihide Anfield'daki Premier Lig maçlarında en çok gol katkısı veren futbolcu olmayı başardı.
2020 YILINDA KUTLAMALARA PANDEMİ ENGEL OLMUŞTU
Liverpool, Jurgen Kloop yönetiminde 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak 30 yıllık hasretine son vermişti. Buna karşın uzun yıllar beklenen şampiyonluğu, pandemi sebebiyle taraftarları olmadan kutlamıştı.
2015 yılında takımın başına geçen ve Liverpool ile bir Şampiyonlar Ligi kupası, bir Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası , bir FA Cup şampiyonluğu, bir Community Shield ve Carabao Cup şampiyonlukları yaşayan Kloop ile geçtiğimiz yaz yollarını ayırmıştı.