İngiltere Premier Lig’de şampiyon Liverpool! Arne Slot tarihe geçti...

2020 YILINDA KUTLAMALARA PANDEMİ ENGEL OLMUŞTU

Liverpool, Jurgen Kloop yönetiminde 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak 30 yıllık hasretine son vermişti. Buna karşın uzun yıllar beklenen şampiyonluğu, pandemi sebebiyle taraftarları olmadan kutlamıştı.

2015 yılında takımın başına geçen ve Liverpool ile bir Şampiyonlar Ligi kupası, bir Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası , bir FA Cup şampiyonluğu, bir Community Shield ve Carabao Cup şampiyonlukları yaşayan Kloop ile geçtiğimiz yaz yollarını ayırmıştı.