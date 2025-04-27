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Giriş Tarihi: 27.4.2025 21:42 Son Güncelleme: 27.4.2025 21:47

Kenan Yıldız şoka uğradı! Kariyerinde bir ilk yaşadı...

İtalya Serie A'nın 34 .haftasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Juventus, evinde lige demir atan Monza'yı konuk etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Juventus formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede ise şoka uğradı. 19 yaşındaki golcü, kariyerinde ise bir ilki yaşamış oldu. İşte detaylar...

Kenan Yıldız şoka uğradı! Kariyerinde bir ilk yaşadı...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi.

Juventus Stadyumu'nda 11. dakikada Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

YARIM SAAT İÇİNDE 2 GOL

Fransız santrfor Kolo Muani, 33. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.

DEVRE BİTMEDEN KIRMIZI

19 yaşındaki golcü, ilk yarı sona ermeden önce rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Kenan Yıldız'ın Bianco'ya yaptığı müdahale VAR tarafından uyarılınca hakem izlemek için saha kenarına gitti.

Perenzoni pozisyonu izledikten sonra direkt olarak Kenan Yıldız'a kırmızı kart çıkardı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Bu kırmızı kartla birlikte, Kenan Yıldız kariyerinde ilk kez oyun dışına atıldı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 62'ye yükselterek 4. sırada yer aldı

Lige demir atan Monza ise 15 puanla 20. ve son sırada kaldı.

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Kenan Yıldız şoka uğradı! Kariyerinde bir ilk yaşadı...
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