Kenan Yıldız şoka uğradı! Kariyerinde bir ilk yaşadı...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi.
Juventus Stadyumu'nda 11. dakikada Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.
DEVRE BİTMEDEN KIRMIZI
19 yaşındaki golcü, ilk yarı sona ermeden önce rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
Kenan Yıldız'ın Bianco'ya yaptığı müdahale VAR tarafından uyarılınca hakem izlemek için saha kenarına gitti.
Perenzoni pozisyonu izledikten sonra direkt olarak Kenan Yıldız'a kırmızı kart çıkardı.
KARİYERİNDE BİR İLK
Bu kırmızı kartla birlikte, Kenan Yıldız kariyerinde ilk kez oyun dışına atıldı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 62'ye yükselterek 4. sırada yer aldı