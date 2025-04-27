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Giriş Tarihi: 27.4.2025 22:27

Lucas Torreira: “Osimhen’e tahtına dikkat et dedim”

Galatasaray’ın Eyüpspor’u 5-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira: Osimhen’e tahtına dikkat et dedim

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Lucas Torreira, maçın ardından konuştu.

Lucas Torreira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de bu şakayı yaptım ve tahtına dikkat et dedim. [Gülerek]

Çok mutluyum şu anda. Bunu söyleyebilirim. Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Saha dışında da iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla ve insanlarla. Hayatımın en önemli dönemlerinden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım."

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Lucas Torreira: “Osimhen’e tahtına dikkat et dedim”
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