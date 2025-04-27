Son dakika: Eyüpspor - Galatasaray | Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.

BARIŞ ALPER YOK!

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.

Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.