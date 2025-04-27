Son dakika: Eyüpspor - Galatasaray | Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
İLK 11'LER
EYÜPSPOR XI: Berke, Umut, Claro, Robin, Vezo, Emre Mor, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Prince, Thiam
GALATASARAY XI: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Yunus, Osimhen.
Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kovalayan "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.
BARIŞ ALPER YOK!
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak.
Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.
RAKİPLERİNE İSABETLİ ŞUT ÇEKTİRMEDİ!
Galatasaray, son 2 Süper Lig karşılaşmasında yaptığı iyi savunmayla dikkati çekiyor.
Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK maçlarında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermedi.
Galatasaray, bu sezon toplamda 10 lig karşılaşmasında kalesini gole kapattı.