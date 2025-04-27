Victor Osimhen: “Bu maçı kazanmak önemliydi”

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler. Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız." Ifadelerini kullandı.

"BURADA GÜZEL"

Alvaro Morata ise "Takımıma yardım etmek istiyorum her zaman. Şampiyon da olacağız inşallah sonucunda. Takım yardımlaşması en istediğim şey, bu da burada güzel. İnşallah şampiyon olacağız." dedi.