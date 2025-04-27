Yiğido evinde hayata döndü

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Yiğido'nun 44. dakikada Rodrigues ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 34'e yükseltirken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor 40 puanda kaldı.