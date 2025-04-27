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Giriş Tarihi: 27.4.2025

Yiğido evinde hayata döndü

Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u Radakovic ve Manaj’ın golleriyle devirip 3 hafta sonra kazandı

Yiğido evinde hayata döndü
Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Yiğido'nun 44. dakikada Rodrigues ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 0-0 tamamlanırken, ev sahibi 62. dakikada Uros Radakovic ve 75'te Rey Manaj'ın sayıları ile çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 34'e yükseltirken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor 40 puanda kaldı.
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Yiğido evinde hayata döndü
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