Yiğido evinde hayata döndü

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Yiğido'nun 44. dakikada Rodrigues ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 0-0 tamamlanırken, ev sahibi 62. dakikada Uros Radakovic ve 75'te Rey Manaj'ın sayıları ile çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 34'e yükseltirken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor 40 puanda kaldı.