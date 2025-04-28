‘Barça’layın gençler!

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bugün Barcelona ile karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyi, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak. Tüm Türkiye'nin ekran başında olacağı müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak. Trabzonspor, finali kazanırsa Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk Avrupa kupasını getirmiş olacak.
İKİ ŞAMPİYONLUKLARI VAR
Barcelona'nın kazanması halinde ise İspanya temsilcisi, kupayı 3. kez müzesine götürecek. Ayaktaki seyircilerle birlikte kapasitesi 8 bine yakın olan statta oynanacak müsabakanın biletlerinin tamamı tükendi.
UEFA, yaptığı açıklamada bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurdu.