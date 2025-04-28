‘Barça’layın gençler!

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bugün Barcelona ile karşılaşacak.Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak. Tüm Türkiye'nin ekran başında olacağı müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak.Barcelona'nın kazanması halinde ise İspanya temsilcisi, kupayı 3. kez müzesine götürecek. Ayaktaki seyircilerle birlikteUEFA, yaptığı açıklamada bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurdu.