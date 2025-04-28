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Giriş Tarihi: 28.4.2025 07:01 Son Güncelleme: 28.4.2025 07:23

Fenerbahçe'de dikkat çeken '10 dakika' detayı! Jose Mourinho dokunuşu yaptı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonlul şansını zora soksa da, umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 33. haftada Gaziantep Futbol Kulübü'ünü arka arkaya bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmişti. Zirve takibine devam eden sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte o fark oluşturan '10 dakika' detayı...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’de dikkat çeken ’10 dakika’ detayı! Jose Mourinho dokunuşu yaptı...

Trendyol Süper Lig'in 80 kezle en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, rakip fileleri arka arkaya havalandırmasıyla dikkat çekiyor.

MOURINHO'DAN OYUN DOKUNUŞU

Zaman zaman eleştirilse de Mourinho'nun hızlı hücum organizasyonları ve ani baskılı oyunu, öğrencilerinin rakiplerine nefes aldırmamasını sağladı.

Bunun son örneği ise 33. haftada oynanan Gaziantep FK maçında yaşandı.

4 DAKİKADA 3 GOL

Soyunma odasına 1-0 geride giden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 4 dakikada 3 gol birden bularak fişi çekti.

10 DAKİKA YETİYOR

Kanarya, Türkiye Kupası'nda Gaziantep'le oynadığı maçta da 4 golün 3'ünü 10 dakika içinde atmayı başarmıştı.

HER ZAMAN SONUÇ VERMEDİ

Buna karşın sonuç her zaman Fenerbahçe'ye galibiyet getirmedi.

Sezonun ilk yarısındaki Göztepe karşılaşmasında 4 dakikada 2-0'ı bulmasına rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN ARKA ARKAYA GOL ATTIĞI MAÇLAR

Sarı-lacivertiler, Göztepe, Alanyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Gaziantep FK(ZTK), Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor ve Gaziantep FK müsabakalarında arka arkaya goller bulmayı başardı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken '10 dakika' detayı! Jose Mourinho dokunuşu yaptı...
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