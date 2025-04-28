Fenerbahçe’de dikkat çeken ’10 dakika’ detayı! Jose Mourinho dokunuşu yaptı...

Trendyol Süper Lig'in 80 kezle en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, rakip fileleri arka arkaya havalandırmasıyla dikkat çekiyor.
MOURINHO'DAN OYUN DOKUNUŞU
Zaman zaman eleştirilse de Mourinho'nun hızlı hücum organizasyonları ve ani baskılı oyunu, öğrencilerinin rakiplerine nefes aldırmamasını sağladı.
4 DAKİKADA 3 GOL
Soyunma odasına 1-0 geride giden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 4 dakikada 3 gol birden bularak fişi çekti.
10 DAKİKA YETİYOR
Kanarya, Türkiye Kupası'nda Gaziantep'le oynadığı maçta da 4 golün 3'ünü 10 dakika içinde atmayı başarmıştı.
HER ZAMAN SONUÇ VERMEDİ
Buna karşın sonuç her zaman Fenerbahçe'ye galibiyet getirmedi.
Sezonun ilk yarısındaki Göztepe karşılaşmasında 4 dakikada 2-0'ı bulmasına rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN ARKA ARKAYA GOL ATTIĞI MAÇLAR
Sarı-lacivertiler, Göztepe, Alanyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Gaziantep FK(ZTK), Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor ve Gaziantep FK müsabakalarında arka arkaya goller bulmayı başardı.