Göztepe - Başakşehir maçı bitti! 11 maçlık hasret sona erdi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı İzmir ekibi 4-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Furkan Bayır, 42. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmed Ildız ve 86. dakikada ise Emersonn kaydetti. Başakşehir'in tek golü 75. dakikada Keny'den geldi.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ!

Göztepe bu sonucun ardından puanını 43'e çıkardı. Başakşehir ise 48 puanda kaldı. İzmir ekibi, ligde tam 11 maç sonra galip gelmeyi başardı. Başakşehir'in ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Hatayspor'a konuk olacak.