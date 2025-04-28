Icardi’den gece yarısı olay paylaşım!

Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Icardi, Fenerbahçeli taraftarların Ali Koç yönetimine tepki gösterdiği bir görüntüyü paylaştı. Tecrübeli golcü Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı açtığı görselin altına "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca gülücük ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullandı. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi, sakatlanmadan önce 14 maçta süre aldı. 32 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.