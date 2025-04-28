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Giriş Tarihi: 28.4.2025

Kusursuz fırtına

Kupada finale çıkan Trabzon, ligde de Alanya’yı yenerek bu sezon ilk defa üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Papara Park’taki mücadele gol düellosu şeklinde geçti. Bordo-mavili takım, karşılaşmayı Zubkov, Sikan (2) ve Simon Banza’nın ağları bulan vuruşlarıyla kazandı. Tehlikeli bölgedeki Akdeniz temsilcisi; Cordova, Hadergjonaj (Pen.), Sporar ile fileleri sarsmasına rağmen evine eli boş döndü

Kusursuz fırtına
BİR GOLÜ BEN YEDİRDİM!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası şöyle konuştu: "Ligde rahatlama ve normalleşme açısından en önemli müsabakalarımızdan birisiydi. Çok değerli ve önemli bir üç puan. Sakatlar, cezalılar, kupadan iki gün sonra sahaya çıkmamız gibi etkenler mücadeleyi daha zor hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok. Kendi sahamızda üç golü bu şekilde ağlarımızda görmemeliyiz. Buna rağmen geldiğimiz nokta gayet olumlu. Alanya da sahada gayet iyi işler yaptı. Umarım ligde kalırlar."

UKRAYNALILAR COŞTU
Trabzonspor'un iki Ukraynalı oyuncusu dünkü galibiyette büyük rol oynadı. Zubkov, bir gol atarken, Sikan'a asist yaptı. Sikan da iki kez ağları sarsmasının yanı sıra Banza'ya gol pası verdi. Sezonun ilk yarısında Shakhtar formasıyla 21 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Zubkov, bu rakamları Trabzonspor'da 14 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle geride bıraktı.

LİME LİME DOĞRANDIK
Trabzonspor cephesi maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterdi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Futbol artık kendi mecrasından çıkmış durumda, daha dikkatli olunması lazım. Sabrımız sınanıyor. Camiamız lime lime doğranıyor, buna sessiz kalamayız! Futbol eğlence olmaktan, spor olmaktan çıktı. Adaletli bir insan, eline kalem alıp bugüne kadar oynanan maçlara baktığı zaman Trabzonspor'a 20 puan yazar. Sistemsel bir hata var. Kimisi 'Yapı var' der, kimisi de başka bir şey der ama bir şey var... Trabzonspor üzerine bu oyun oynanıyor'' ifadelerini kullandı.

REKORA KOŞUYOR!
Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında Trabzonspor'a galibiyeti getiren vuruşu yapan Simon Banza, Alanyaspor'u da boş geçmedi. Takımının dördüncü golünü kaydeden Demokratik Kongolu santrfor, toplam gol sayısını 22'ye çıkardı. Banza, ağları 1 kez daha sarsarsa kariyer rekorunu yakalayacak, 2 golde ise rekor kıracak. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl Braga'da sezon boyunca fileleri 23 kez havalandırmıştı.

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Kusursuz fırtına
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