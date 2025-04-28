Kusursuz fırtına

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası şöyle konuştu: "Ligde rahatlama ve normalleşme açısından en önemli müsabakalarımızdan birisiydi. Çok değerli ve önemli bir üç puan. Sakatlar, cezalılar, kupadan iki gün sonra sahaya çıkmamız gibi etkenler mücadeleyi daha zor hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim.Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok. Kendi sahamızda üç golü bu şekilde ağlarımızda görmemeliyiz.Alanya da sahada gayet iyi işler yaptı. Umarım ligde kalırlar."Trabzonspor'un iki Ukraynalı oyuncusudünkü galibiyette büyük roloynadı. Zubkov, bir gol atarken,Sikan'a asist yaptı. Sikanda iki kez ağları sarsmasınınyanı sıra Banza'ya gol pası verdi.Sezonun ilk yarısında Shakhtarformasıyla 21 maçta 7 gol ve1 asistlik performans sergileyenZubkov, bu rakamlarıTrabzonspor'da 14 karşılaşmada7 gol ve2 asistle geridebıraktı.Trabzonspor cephesi maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterdi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Futbol artık kendi mecrasından çıkmış durumda, daha dikkatli olunması lazım. Sabrımız sınanıyor. Camiamız lime lime doğranıyor, buna sessiz kalamayız! Futbol eğlence olmaktan, spor olmaktan çıktı. Adaletli bir insan, eline kalem alıp bugüne kadar oynanan maçlara baktığı zaman Trabzonspor'a 20 puan yazar. Sistemsel bir hata var.Trabzonspor üzerine bu oyun oynanıyor'' ifadelerini kullandı.Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında Trabzonspor'a galibiyeti getiren vuruşu yapan Simon Banza, Alanyaspor'u da boş geçmedi. Takımının dördüncü golünü kaydeden Demokratik Kongolu santrfor, toplam gol sayısını 22'ye çıkardı. Banza, ağları 1 kez daha sarsarsa kariyer rekorunu yakalayacak, 2 golde ise rekor kıracak. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl Braga'da sezon boyunca fileleri 23 kez havalandırmıştı.