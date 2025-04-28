Liverpool şampiyon oldu, Salah tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, evinde Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Arsenal'ın 15 puan önünde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Anfield'da oynanan mücadelede konuk ekip 12. dakikada Solanke ile 1-0 öne geçti. Golden sonra Liverpool 16. dakikada Luiz Dias'la beraberliği yakaladı. Arne Slot'un öğrencileri 24'te Mac Allister, 34'te Gakpo, 63'te Salah ve Udogie'nin 69'da kendi kalesine attığı gollerle kazanarakKupa sayısını 20'ye çıkaran Kırmızılılar, M.United'la beraber en fazla lig kupası alan kulüp oldu. Ayrıca Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 185 golle Premier Lig tarihinin en golcü yabancısı oldu.