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Giriş Tarihi: 28.4.2025 21:42 Son Güncelleme: 28.4.2025 21:49

TFF'den Trabzonspor'a teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybederek Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'a teşekkür mesajı paylaştı.

İHA
TFF’den Trabzonspor’a teşekkür mesajı

TFF, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybederek Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'a teşekkür mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Çocuklar. UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Teknik Direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti" ifadeleri kullanıldı.

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TFF'den Trabzonspor'a teşekkür mesajı
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