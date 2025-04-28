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Giriş Tarihi: 28.4.2025 16:00 Son Güncelleme: 28.4.2025 16:18

Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının muhtemel ilk 11'leri...

Trabzonspor U19, Barcelona U19 maçı ile tüm Türkiye'nin gözü, İsviçre'de olacak. Nyon'da yapılacak U19 Gençlik Finalinde Trabzonspor galip gelerek bu kupada şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor U19 Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının muhtemel ilk 11’leri...

UEFA Gençlik Ligi Final maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor U19 Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Bordo-mavili gençler, tarihte bir ilki başarmak adına sahaya çıkacak. Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU

Temsilcimiz sırasıyla Buducnost (3-1, 5-2), Saraybosna (2-2, 6-1), Juventus (1- 0), Atalanta (0-0, 5-3 pen), Inter (1-0) yenerek yarı finale çıkmıştı.

Yarı finalde Red Bull Salzburg'u son dakikaları nefes kesen maçta 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı.

BARÇA KAYBEDEREK BAŞLADI

Gruplardaki ilk maçını kaybeden Katalan devi, daha sonrasındaki maçlarını kazanarak son 32 turuna kalmıştı.

BARCELONA DAHA ÖNCE 2 KEZ KAZANDI

Barcelona, sırasıyla Dinamo Zagreb, Aston Villa, Stuttgart, ve AZ Alkmaar'ı geçerek finale yükseldi.

Barcelona ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 2 kez zafere ulaşmayı başarmıştı.

FIRTINA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

MAÇ KAPALI GİŞE

Colovray Spor Merkezi'nde yarın oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 arasında oynanacak Gençlik Ligi finali saat 19:00'da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

DEV FİNALİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR U19 XI: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp

BARCELONA U19 XI: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

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Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının muhtemel ilk 11'leri...
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