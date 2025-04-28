Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının muhtemel ilk 11’leri...

UEFA Gençlik Ligi Final maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor U19 Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Bordo-mavili gençler, tarihte bir ilki başarmak adına sahaya çıkacak. Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.
Yarı finalde Red Bull Salzburg'u son dakikaları nefes kesen maçta 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı.
BARÇA KAYBEDEREK BAŞLADI
Gruplardaki ilk maçını kaybeden Katalan devi, daha sonrasındaki maçlarını kazanarak son 32 turuna kalmıştı.
BARCELONA DAHA ÖNCE 2 KEZ KAZANDI
Barcelona, sırasıyla Dinamo Zagreb, Aston Villa, Stuttgart, ve AZ Alkmaar'ı geçerek finale yükseldi.
Barcelona ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 2 kez zafere ulaşmayı başarmıştı.
FIRTINA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.
Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.
MAÇ KAPALI GİŞE
Colovray Spor Merkezi'nde yarın oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.
UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 arasında oynanacak Gençlik Ligi finali saat 19:00'da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.