Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor U19 - Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor U19 - Barcelona maçı canlı izle şifresiz
Giriş Tarihi: 28.4.2025 11:58 Son Güncelleme: 28.4.2025 11:58

Trabzonspor U19 - Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor U19 - Barcelona maçı canlı izle şifresiz

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Gençler Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan bordo-mavili gençler, finale yükselen ilk Türk takımı unvanını kazandı. Şimdi hedef, İspanyol devi Barcelona'yı yenerek UEFA Gençlik Ligi kupasını Türkiye'ye getiren ilk takım olmak. Peki; Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı canlı izle ekranı.

Trabzonspor U19 - Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor U19 - Barcelona maçı canlı izle şifresiz

UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselerek tarih yazan Trabzonspor U19, İspanyol devi Barcelona U19 karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Bordo-mavili ekip, daha önce iki kez kupayı müzesine götüren Barcelona'yı mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi kupasını ilk kez Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyor. Futbolseverler Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Peki; Trabzonspor U19 - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Barcelona ile Colovray Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Gençlik Ligi finalinde oynanacak Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE EKRANI

TARİHTE BİR İLK OLACAK
Trabzonspor U19 maçta galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.

Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.

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Trabzonspor U19 - Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor U19 - Barcelona maçı canlı izle şifresiz
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