Ali Koç: “Lig A.Ş. kuruluyor”

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuştu.

"LİG A.Ş. KURULUYOR"

Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok."