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Giriş Tarihi: 29.4.2025 11:00 Son Güncelleme: 29.4.2025 11:02

Galatasaray'dan Tahkim'e şok başvuru! Yabancı oyuncu kuralı için...

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta gelecek sezon uygulanacak yeni yabancı kuralını açıklamıştı. Yeni kurala göre, kulüplerin elindeki futbolculardan, en az 2'sinin 2003 veya sonrası doğumlu olması gerekiyor. Bu karar sonra Galatasaray'ın tahkime başvuruda bulunacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’dan Tahkim’e şok başvuru! Yabancı oyuncu kuralı için...

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Nisan'da yeni sezondan itibaren uygulanacak yabancı kuralını açıklamıştı.

Buna göre kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulunduracak.

2 YABANCI 2003 DOĞUMLU OLMAK ZORUNDA

Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak. En az 2'sinde ise 1 Ocak 2003 veya daha sonrasında doğmuş olma şartı aranacak.

2026–27 sezonunda bu şart değişecek ve en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.

G.SARAY'DAN TAHKİM'E BAŞVURU

Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilişkin Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı cephesinin, sınırsız yabancı talebinde bulunacağı öğrenildi.

KULÜPLER BİRLİĞİNDE ELE ALINACAK

Kulüpler Birliği toplantısında da Galatasaray'ın, bu olayı masaya getireceği aktarıldı.

Galatasaray'ın kadrosunda şu an için 16 yabancı bulunuyor.

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Galatasaray'dan Tahkim'e şok başvuru! Yabancı oyuncu kuralı için...
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