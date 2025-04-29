Galatasaray’dan Tahkim’e şok başvuru! Yabancı oyuncu kuralı için...

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Nisan'da yeni sezondan itibaren uygulanacak yabancı kuralını açıklamıştı.
Buna göre kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulunduracak.
2 YABANCI 2003 DOĞUMLU OLMAK ZORUNDA
Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak. En az 2'sinde ise 1 Ocak 2003 veya daha sonrasında doğmuş olma şartı aranacak.
G.SARAY'DAN TAHKİM'E BAŞVURU
Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilişkin Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı cephesinin, sınırsız yabancı talebinde bulunacağı öğrenildi.
KULÜPLER BİRLİĞİNDE ELE ALINACAK
Kulüpler Birliği toplantısında da Galatasaray'ın, bu olayı masaya getireceği aktarıldı.