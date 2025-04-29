Kayserispor Jakirovic ile çıkışa geçti, taraftar rekorunu da kırdı!

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 24 puan topladı.

Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic ile 12 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 2 kez yenilgi yüzü gördü. Rakip kaleye 20 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü.



Bu sonuçlardan sonra 40 puana ulaşan Kayserispor, 12.sıraya yükseldi. Öte yandan Kayserispor'da bir başka gelişme daha yaşandı.

TARAFTAR REKORU KIRDI

Kayserispor taraftarı, tribünleri doldurmaya başladı. Son haftalarda peş peşe aldığı galibiyetler ile kümede kalma adına çok önemli bir hamle yapan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de artırdı. Bu sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında en çok taraftarı tribüne çeken Kayserispor, son oynadığı Rizespor maçında ise rekor bir sayıya ulaştı.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakada güzel bir koreografi ile takımını selamlayan Kayserispor taraftarı, tribünleri adeta doldurdu. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre Kayserispor-Rizespor maçında tribünde 21 bin 800 kişi vardı. Bu rakam, sarı-kırmızılı temsilcinin bu sezon yakaladığı en yüksek taraftar sayısı oldu.

Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında 18 bin 906, Galatasaray maçında 16 bin 490, Fenerbahçe maçında 16 bin 71, Beşiktaş maçında ise 11 bin 26 taraftarı tribüne çekmişti.