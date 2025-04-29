Merih Demiral’ın forma giydiği Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan organizasyonun yarı finalinde Al Hilal-Al-Ahli ile karşılaştı.
Merih Demiral'ın 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada Al-Ahli, teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'i 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
Mücadelede Al-Ahli'nin golleri 9. dakikada Firmino, 27. dakikada Toney ve 90+7'de Al Brikan'dan gelirken Al Hilal'in tek golünü ise 42. dakikada Al Dawsari kaydetti.
Al-Ahli, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Japon temsilcisi Kawasaki Frontale maçının galibiyle finalde eşleşecek.
Final mücadelesi, Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.