PFDK’dan Galatasaray ve Konyaspor’a para cezası!

PFDK, Konyaspor ve Galatasaray için kararını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 22.04.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 157.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 22.04.2025 tarihinde Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 9. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 495.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Elips Haber'de yer alan habere göre, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."