Rıza Çalımbay: Galatasaray’dan puan ya da puanlar almamız gerekiyor

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı deplasmanda oynayacaklarını belirtti.

Rakiplerinin müthiş bir taraftar desteğini arkasına alacağını aktaran Çalımbay, "Galatasaray şampiyonluğa giden bir takım. İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Ligin 33. haftasında oynadıkları Onvo Antalyaspor maçında gösterdikleri performansın iki kat üstüne çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor." diye konuştu.