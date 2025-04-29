Savcılık soruşturma başlattı! Beşiktaş’ın eski yönetiminin başı dertte…

Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporunda, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin Euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.