Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler forvetlerde olacak!

Süper Lig'de 31 mücadelede Fenerbahçe formasını terleten Dzeko, 13 golle takımına katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 kez gol sevinci yaşadı.



IMMOBİLE'DEN İLK HAT-TRİCK

Beşiktaş cephesinde gol yükünü çeken futbolcu da Ciro Immobile. Ligin ilk devresinde ortaya koyduğu performansından oldukça uzak olan ve bu sebeple de sık sık eleştirilen İtalyan golcü, buna rağmen hem lig hem de tüm kulvarlarda takımının en skoreri.

Trendyol Süper Lig'de 26 karşılaşmada top koşturan Immobile, 14 kez gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki futbolcu, özellikle Hatayspor maçında kaydettiği 3 golle moral bulurken, siyah-beyazlılardaki ilk hat-trick'ine de imza attı.

Ciro Immobile'nin, ayrıca sezon başında oynanan Süper Kupa'da ve Avrupa Ligi elemelerinde de ikişer golü bulunuyor.

