Galatasaray’dan o kural için başvuru!

Sarı-kırmızılı takım, uzun bir itiraz yazısı hazırladı ve başvurusunu yaptı. Bu arada dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da bu durum masaya yatırılırken, Galatasaray, kulüplerden destek istedi. Değişiklik talep eden kulüplerin de TFF'ye başvuru yapmaları gerektiği toplantıda tartışıldı. Bazı kulüpler bu kuralın tamamen kaldırılmasını düşünürken ekseriyet ise "2003 doğumlu 2 oyuncu" kuralının kalması ve yeni sezonlar için değişiklik olmamasını istiyor.

SINIRI AŞACAK!

Lisansı TFF listesinden geçici olarak çıkartılan İcardi ile birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunduran Galatasaray'da kiralık isimlerden Jakobs ve Frankowski'nin zorunlu opsiyonları kullanılacak, Osimhen için şartlar zorlanacak. Başka kulüplere kiralık gönderilen Zaniolo, Nelsson, Köhn, Cicaldau, Morutan ve Ross ise sezon sonunda geri dönecek. Sarı-kırmızılılar sözleşmelerini uzatmadığı Muslera ve Mertens'e veda edecek olmasına rağmen 14 yabancı sınırını her hâlükârda aşacak.