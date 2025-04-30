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Giriş Tarihi: 30.4.2025 09:32

Trabzonspor'un transfer etmek istediği isim belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, Fatih Tekke ile yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, transfer için harekete geçmeyi başladı. İşte yönetimin transfer etmek istediği o isim...

Trabzonspor’un transfer etmek istediği isim belli oldu!

Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin de onayıyla harekete geçmeye başladı. Trabzonspor, Premier Lig'e yükselen Burnley'in kaptanı Josh Brownhill için bir kez daha harekete geçti.

TEMASA GEÇİLDİ

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında da transfer etmek istediği İngiliz orta saha oyuncusunun bu kez sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilerek, 29 yaşındaki oyuncuyla doğrudan temaslara başladı.

Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan Brownhill, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

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Trabzonspor'un transfer etmek istediği isim belli oldu!
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