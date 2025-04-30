Trabzonspor’un transfer etmek istediği isim belli oldu!

TEMASA GEÇİLDİ

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon başında da transfer etmek istediği İngiliz orta saha oyuncusunun bu kez sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını fırsat bilerek, 29 yaşındaki oyuncuyla doğrudan temaslara başladı.

Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan Brownhill, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik başarılı bir performans sergiledi.