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Giriş Tarihi: 30.4.2025 11:30

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Yarın Athletic Bilbao evinde Manchester United'ı ve Tottenham ise Bodo/Glimt'i konuk edecek. Karşılaşmalar saat 22.00'da başlayacak.

İHA
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı yarın başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı final ilk maçlarında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlarken, bir diğer İngiliz takımı Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasında oynanacak ilk karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın
22.00 Athletic Bilbao - Manchester United
22.00 Tottenham - Bodo/Glimt

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor!
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