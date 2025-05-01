Adına yakışır müthiş maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün nefes kesen bir maç oynandı. Barcelona, sahasında İnter ile 3-3 berabere kaldı. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlarken 70 dakika sahada kaldı. Henüz 1. dakikada Thuram'ın golüyle üstünlüğü alan İnter, 21'de Dumfries ile 2-0'ı buldu. Skor karşısında İspanyol devi büyük bir şok yaşasa da 17 yaşındaki süper yetenek Lamine Yamal, 6 kişinin arasından yaptığı şık vuruşla farkı 1'e indirdi. 38'de Ferran Torres tabelayı 2-2'ye taşıdı. 63'te Hakan'ın köşe vuruşunda yaptığı ortada Dumfries kafayla topu ağlara gönderip İnter'i tekrar öne geçirdi.

RAPHINHA FÜZE ATTI!

Ama İnzaghi'nin ekibinin sevinci kısa sürdü. 65'te Raphinha ceza sahası dışından adeta füze gönderdi, direğe çarpıp kaleci Sommer'in sırtına gelen top ağlarla buluştu. İki taraf da kalan sürede bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç 3-3 bitti. Kazananın finale çıkacağı rövanş maçı 6 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak.