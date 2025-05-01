Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan ekiplerinin radarına girdi
Giriş Tarihi: 1.5.2025 14:17

Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan ekiplerinin radarına girdi

Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra önce Sırbistan Süper Lig ekiplerinden IMT Novi Beograd’a kiralanan ardından sezonu TFF 3. Lig’de Kuşadasıspor forması ile tamamlayan Aytuğ Batur Kömeç, yeniden Sırbistan ligi ekiplerinin radarına girdi.

İHA
Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan ekiplerinin radarına girdi

Beşiktaş altyapısın yetişen, siyah-beyazlı ekiple Konferans Ligi'nde de boy gösteren 20 yaşındaki stoper Aytuğ Batur Kömeç, geçtiğimiz sezonu TFF 3. Lig'de Kuşadasıspor forması ile tamamladı. Devre arasında Aydın ekibine katılan genç savunmacı, 3. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. 20 yaşındaki savunmacının adı yeniden Sırbistan Süper Lig ekipleriyle anılmaya başladı.
Sırbistan Süper Ligi'nde şampiyonluk turunda mücadele eden TSC Backa Topola, genç savunmacıyı gelecek sezon için kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Aytuğ Batur Kömeç'in de Sırbistan'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'den bazı takımların da 2004 doğumlu savunmacının durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aytuğ Batur Kömeç, Sırbistan ekiplerinin radarına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz