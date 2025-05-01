Beşiktaş’ta Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki yeniden aday oldu!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde denetim kültürünü dönüştürerek yeni bir zihniyetin öncüsü olan Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, 11 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olduğunu açıkladı.

Görev süresi boyunca Denetim Kurulu'nu sadece geçmişin muhasebesini tutan bir yapı olmaktan çıkararak; kulübün sürdürülebilirliğine, finansal şeffaflığına ve kurumsal kapasitesine yön veren stratejik bir güç haline getiren Tiryaki, yeni dönemde zihniyet değişimini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Tiryaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Denetimi bir kontrol aracı değil; vizyon, güven ve yönetişim modeli olarak konumlandırdık. Artık Denetim Kurulu, güvenin teminatı, şeffaflığın sembolü ve bağımsızlığın temeli olmuştur. Şimdi, bu değişimi daha da ileriye taşımak için yeniden yola çıkıyoruz."

Yeni dönem vizyonu kapsamında öne çıkan hedefler şunlar:

Bağımsız ve Tek Merkezden Yönetilen Stratejik Denetim Modeli

Denetlenmeye Karşı Koymayan Yapı ve Denetlenebilir Ortam

Kurumsal Uyum ve Risk Temelli Süreç Yönetimi

Uluslararası Standartlara Uyum

Güven Kültürü ve Katılımcı Yönetişim

Tiryaki sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu adaylık yalnızca bir görev talebi değil; tamamlanmamış reformun devamı ve Beşiktaş'ta zihniyet değişiminin kalıcı hale gelmesi için verilen bir sözdür. Geleceğin Beşiktaş'ını hep birlikte güvenle inşa edeceğiz."

Tiryaki, denetimde zihniyet değişimi için tüm üyeleri ve taraftarları Aydınlık Beşiktaş yolculuğuna ortak olmaya davet etti.