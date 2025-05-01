Derbinin anahtarı Rafa

Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında sonuca gitme açısından Beşiktaş camiasının en çok güvendiği isim durumunda. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekerken özellikle büyük maçlarda kalitesini tabelaya yansıtmasıyla da fark yarattı. Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray'a karşı iki maçta gol attı, ayrıca Trabzonspor'u boş geçmedi. Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında da fileleri havalandırırsa, tüm ezeli rakiplere karşı gol bulmuş olacak. Aynı zamanda Beşiktaş'ta bir sezonda en çok skor katkısı veren yabancılar listesinde zirveye oynayan tecrübeli isim (16 gol, 12 asist), kalan maçlarda 5 gol atar ya da asist yaparsa Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Pascal Nouma ve Bobo'yu geride bırakıp zirveye oturacak.





BÜYÜK MAÇLARDA RAFA'NIN PERFORMANSI:

Beşiktaş-Galatasaray: 5-0 (Süper Kupa) / 1 gol, 1 asist

Lyon-Beşiktaş: 0-1 (Avrupa Ligi) / 1 asist

Beşiktaş-A. Bilbao: 4-1 (Avrupa Ligi) / 2 asist

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol



BEŞİKTAŞ'TA BİR SEZONDA EN ÇOK GOL KATKISI VERENLER:

1-Gomez: 28 gol, 4 asist

2-Demba Ba: 27 gol, 5 asist

3-Pascal Nouma: 23 gol, 9 asist

4-Bobo: 20 gol, 12 asist



200 MİLYON DOLARLIK PROJE İÇİN İMZALAR ATILDI

Beşiktaş, kulübün Dikilitaş'taki 15 dönümlük arazisi için Emlak Konut GYO ile işbirliği protokolü yaptı

BANKALAR Birliği'nden çıkmak ve borç yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdüren siyahbeyazlılardan yeni bir hamle geldi. Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı yönetimi, şimdi de Dikilitaş Mahallesi'nde kulübe ait olan 15 bin 382, 49 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazın üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Adalı, geçtiğimiz hafta söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sunmuş ve ilk onayı almıştı. Beşiktaş, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 200 milyon dolar civarında gelir elde etmeyi hedefliyor.