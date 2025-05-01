Eşitliği kim bozacak?

Sü
per Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi iki teknik adam için de farklı bir anlam taşıyor… Sporx'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer; Manchester United ve Cardiff'i,
Fenerbahçe'nin hocası Mourinho da Tottenham ve Chelsea'yi
çalıştırırken İngiltere'de 5 kez birbirine rakip olmuştu. Mourinho, Tottenham'la Solskjaer'in Manchester United'ına 3-1 ve 2-1 yenilmiş, bir maçı 6-1 kazanmış, bir müsabaka da 1-1 bitmişti.
Portekizli teknik adam Chelsea ile Solskjaer'in Cardiff City'sini 2-1 mağlup etmişti.
İngiltere'de birbirlerine karşı 2'şer galibiyet, 1 beraberliği olan iki hoca Süper Lig'de bu eşitliği bozmak için de sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı ilk derbisinde lider Galatasaray'ın namağlup ünvanına son verirken, Jose Mourinho, Türkiye'de derbi galibiyeti yaşayamadı.