Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin golleri yabancılardan

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında son 20 sezonda oynanan 41 maçta yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor. Söz konusu dönemde Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, Beşiktaş 9 müsabakada gülen taraf oldu. Sarı-lacivertliler 62 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar da 53 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 115 golün 80'i yabancı oyunculardan, 35'i ise Türk oyunculardan geldi. Kanarya'da 45, Kartal'da ise 35 golü yabancı oyuncular kaydetti. Sarı-lacivertlilerde 17, siyah-beyazlılarda 18 defa Türk futbolcular gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN 30, BEŞİKTAŞ'TAN 20 YABANCI FUTBOLCU ATTI

İki ekip arasında 2005-2006 sezonunda oynanan ilk maçtan itibaren bugüne yapılan derbilerde Fenerbahçe'den 30 yabancı futbolcu tabelayı değiştirdi. Beşiktaş'tan da 20 yabancı futbolcu fileleri havalandırdı. Bu maçlarda Moussa Sow 8 gol, Alex de Souza da 7 golle ön plana çıktı. Aboubakar ve Almeida ise 4'er gole imza atarken, Domagoj Vida 3 farklı maçta gol sevinci yaşadı. Öte yandan Kanarya'da yabancı oyuncuların gol attığı son 20 golün tamamı farklı isimlerden geldi.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ile Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain geçmiş derbilerde gol kaydetti.

Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde golsüz biten son maç olan 2 Ekim 2022 tarihinde oynanan müsabakanın ardından 4 lig maçındaki 14 golün 9'u yine yabancı futbolcular tarafından atıldı. Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alan Cenk Tosun'un, söz konusu süreçte Beşiktaş formasıyla derbilerde 3 golü bulunuyor.