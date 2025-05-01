Galatasaray’a Brezilya’dan sürpriz kaleci!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

UOL'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki kaleci için sezon sezon sonunda Brezilya ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

MUSLERA VEDA EDİYOR

Cİmbom'un efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Efsane file bekçisinin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Brazao ile birlikte birçok önemli kaleci için şimdiden çalışmalara başladı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

24 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Santos'ta 19 maça çıkan Brazao 25 gol yedi. 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.