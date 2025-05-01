Ole Gunnar Solskjaer, Lucescu’dan sonra ilk peşinde!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Lig üçüncülüğü hedefi için mutlak galibiyet hesapları yapan siyah-beyazlılar, Kadıköy'de yabancı teknik direktörler idaresinde 3 puan almakta ise zorlanıyor.



SON GALİBİYET LUCESCU YÖNETİMİNDE

Kartal, Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerle Fenerbahçe'ye karşı son dış saha galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu'yla elde etti. 2 Şubat 2003 tarihindeki karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki 7 müsabakada kazanamadı.

Lucescu'nun, görev yaptığı dönemde deplasmandaki son Fenerbahçe maçı olan 2003-2004 sezonunda oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi. Jean Tigana ile ise iki kez (2005-2006 / 2006-2007) Fenerbahçe'nin misafiri olan Beşiktaş, sahadan 2-2 ve 0-0'lık skorlarla ayrıldı.

2010-2011'de Bernd Schuster yönetiminde 1-1'e razı olan siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal'la ise 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde de 2013-2014 sezonunda 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe'ye, 2014-2015'te 1-0 yenildi.

Kara Kartal'da bu süreçte teknik adamlık yapan isimlerden Del Bosque ile Valerien Ismael, Kadıköy'de maça çıkmazken, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst ise sarı-lacivertlilere karşı mücadele etme şansı bulamadı.